Allerta gialla: Entella esondato alla foce, due auto sommerse dall’acqua

Chiavari. Entella uscito alla foce questa mattina a causa delle forti piogge che, come previsto, si sono riversate soprattutto sul centro-Levante della regione dopo le 4 della notte.

Due auto sono state sommerse dall’acqua, fortunatamente a bordo non c’era nessuno. Via Tito Groppo è chiusa al traffico.

I vigili del fuoco riferiscono di essere impegnati nella rimozione di alcuni alberi caduti in zona San Quirico di Carasco. Anche in questo caso nessuna persona è stata coinvolta e non si sono verificati danni.

Qualche frana è segnalata in val Graveglia.

Le centraline di Arpal hanno registrato su Chiavari 15.20 mm caduti in un’ora alle 5 del mattino. Cumulate maggiori a Borzone (nel Comune di Borzonasca): 104 mm, con un picco orario di 18.60 alle 7 del mattino.

Sul genovesato precipitazioni di minore intensità.

L’allerta gialla termina alle 10 sulla zona di Genova fino al promontorio di Portofino, resta invece sino alle 15 per i soli bacini medi e grandi del Levante sino allo spezzino.