Alla vigilia di San Valentino donne in piazza contro il femminicidio: già 7 quelle uccise nel 2021

Genova. Già 7 donne uccise nel primo mese del 2021 e nel 2020 la media è stata di un femminicidio ogni 3 giorni con un 71 donne uccise dall’inizio della pandemia. Sono i numeri di una “società intera che perpetra una strage” dicono le donne del collettivo femminista Non una di meno. Per questo il 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, torneranno in piazza a Genova.

L’appuntamento è alle 16.30 in via Galata, nel cuore dello shopping genovese. “A partire da oggi scegliamo questo luogo della città per ricordare ognuna delle donne vittime di femminicidio e per farlo diventare il simbolo della nostra rabbia. Un luogo in cui incontrarci, sostenerci e da cui ripartite per dare voce a tutte le nostre sorelle che voce non hanno più” scrivono nella pagina in cui invitano a partecipare al presidio con cartelli e frasi da condividere.

“Non chiedeteci di ‘stare calme’, Non diteci di ‘fare più attenzione’, non vi azzardate a chiamarlo ‘amore’ e non osate parlare di ‘raptus’” dicono le femministe del collettivo. “Siamo lasciate sole, ma sole non siamo”.