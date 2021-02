Al via le prenotazioni del vaccino Covid, numero Cup inattivo per tutto il resto fino a giovedì

Genova. L’avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80, che interesserà in Liguria quasi 180 mila cittadini, ha alcune ripercussioni organizzative sul sistema sanitario. La prima è che domani, martedì 16, e mercoledì 17 febbraio, il numero verde CUP 800 098 543 non sarà attivo.

Lo hanno spiegato dalla Regione Liguria questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dell’avvio della campagna.

La spiegazione è presto chiarita: i telefoni del Cup non saranno disponibili per le normali operazioni perché tutti i centralinisti saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti covid per gli over 80.

Per questi primi giorni le prenotazioni si potranno effettuare principalmente attraverso il canale informatico prenotovaccino.regione.liguria.it e, appunto, attraverso un numero verde prenotazioni vaccino 800 938818 (dalle 6 alle 20 solo per domani, dalle 8 alle 18 nei giorni successivi). Dai prossimi giorni – e sarà comunicato al più presto – sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di base e le farmacie.

Da questa sera alle 23 e fino a tutto domani sarà il turno degli over 90, mercoledì potranno prenotarsi anche gli over 85 mentre per i restanti over 80 la prenotazione sarà possibile da giovedì 18 febbraio.