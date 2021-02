Aiuti finanziari, uno sportello dedicato e una guida: intesa tra Ance e Carige per l’accesso al Superbonus

Genova. Banca Carige e Ance Genova siglano un accordo di collaborazione a sostegno delle imprese di costruzioni direttamente impegnate nell’esecuzione dei lavori coperti dalle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio finalizzato a offrire alle aziende associate un supporto concreto, professionale, veloce e alle migliori condizioni di mercato. Alla presentazione – la prima in presenza in Carige dopo lungo tempo – dell’intesa Gianluca Guitani, chief commercial officer di Banca Carige e e Filippo Delle Piane, presidente Ance Genova.

L’intesa è diretta a offrire in tempi rapidi soluzioni mirate ad affiancare il mondo dell’edilizia nel complesso iter per beneficiare dei crediti d’imposta previsti dai decreti in vigore, opportunità di interesse ma che richiedono competenze specifiche e strumenti ad hoc per affrontare il complesso delle prescrizioni.

Alle aziende che aderiscono ad Ance, Carige offre un prodotto chiamato “Carige Superbonus Casa”, finalizzato oltre che all’acquisto pro soluto del credito d’imposta anche all’offerta di finanziamenti-ponte a condizioni agevolate e il supporto specialistico di Procewaterhouse Coopers e Gruppo MutuiOnline.

A Banca Carige, di contro, Ance offre il servizio Ti Accompagno in banca, un sistema di analisi realizzato da Ance in collaborazione con la società di consulenza Modefinance che consentirà all’istituto bancario di avere un ulteriore strumento di valutazione preliminare di solidità economica, patrimoniale e finanziaria delle singole imprese associate.

Per garantire risposte tempestive l’accordo prevede il servizio Carige Superbonus Point con cui l’impresa associata Ance potrà richiedere un appuntamento presso la rete di filiali. Entro un giorno lavorativo la banca fisserà l’appuntamento.

Oltre a riservare alle aziende associate un pacchetto di soluzioni a loro dedicate altro strumento di supporto sarà la nuova guida ai bonus edilizi in fase di predisposizione da parte di Ance e Crige che verrà messa a disposizione online e che costituirà una sorta di manuale con tutte le principali informazioni utili dal punto di vista informativo, fiscale, tecnico e finanziario.

“Siamo orgogliosi che ANCE Genova abbia scelto Banca Carige come banca partner su un tema centrale per il rilancio dell’industria edilizia e dell’economia ligure – dichiara Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer di Banca Carige – Sin dall’inizio dell’emergenza Covid siamo impegnati a supportare famiglie e imprese con tutti gli strumenti messi a disposizione dai provvedimenti governativi, un’ azione di sostegno al territorio che è ancora più efficace grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria”.

“A livello nazionale ANCE sta stringendo accordi con diversi istituti bancari per facilitare le imprese associate nell’accedere alle nuove agevolazioni fiscali per l’edilizia – sottolinea Filippo Delle Piane, Presidente Ance Genova – A noi è sembrato naturale istituire una collaborazione con Banca Carige, istituto da sempre attento alle esigenze del territorio. Rendere monetizzabile il credito alle imprese è condizione indispensabile per la sostenibilità dei vari bonus edilizia. Con questo accordo potremo garantire un ulteriore supporto ai nostri associati e, al tempo stesso, contribuire al processo di rigenerazione della nostra città”.