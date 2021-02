Admo Volley: torna in campo la B maschile, inizia il campionato della C femminile

Lavagna. Dopo l’inaspettato rinvio della gara contro Novi Ligure in via precauzionale vista la positività di alcuni atleti della NPSG La Spezia (avversario nella gara di due domeniche fa dei novesi), l’Admo Volley questa sera inizierà una nuova settimana di allenamenti in vista della delicatissima sfida contro il Cus Genova.

Domenica 21 febbraio alle ore 17,30 i ragazzi torneranno in campo per provare a difendere l’imbattibilità casalinga tra le mura amiche del Parco Tigullio dopo le splendide vittorie con Colombo Genova e Zephyr La Spezia. Continua il recupero di capitan Michele Colombini che difficilmente potrà essere a disposizione. Il Cus Genova in questo avvio di campionato ha chiuso tutte e tre le gare disputate al quinto set vincendone due contro Zephyr in casa e Novi Ligure in trasferta e perdendone una contro la Colombo nel derby giocato al PalaCus. Rinviata la gara NPSG La Spezia-Cus in programma sabato scorso.

I genovesi sono una formazione giovane ma esperta, un avversario difficile da affrontare che si affida molto agli attacchi dell’opposto Poggio rientrato in Liguria dopo l’esperienza a Trento in A3. Nuovi innesti in casa Cus anche il palleggiatore Cassone e lo schiacciatore Della Rosa. A completare il sestetto l’esperto schiacciatore Donati, i centrali Cafuli e Volpe ed il libero Alessandrini ex di turno. L’Admo Volley punterà ancora una volta sulla forza del proprio gioco cercando di mettere in difficoltà gli avversari a partire dal fondamentale della battuta. La gara sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società e verrà ripresa e trasmessa in differita dall’emittente Teleradiopace con il commento di Pietro Levaggi.

La formazione di Serie C femminile finalmente torna a giocare. Dopo mesi di allenamenti e tanto tanto sudore sabato a Sarzana l’Admo Volley scenderà in campo contro la forte formazione locale del Lunezia una tra le favorite per il salto di categoria. Le ragazze guidate in panchina da Simone Cremisio, coadiuvato da Lara Mannino e Marco Dalmaso, proveranno a tenere testa alle forti avversarie. Nella prima fase di questo campionato si affronteranno Admo Volley, Lunezia Volley, Podenzana, Vbc Casarza e Tigullio Sport Team. Sono tre i gironi in cui sono state suddivise le squadre della Serie C ligure. Alla poule promozione dovrebbero accedere le prime tre classificate dei tre gironi, ma la formula è ancora in via di definizione da parte della Fipav. L’obiettivo minimo rimane l’accesso alla poule promozione e quindi una salvezza tranquilla per poter consolidare il gioco e sviluppare al meglio le dinamiche di squadra per porre le basi del prossimo futuro.

Le parole di Simone Cremisio: “Ci siamo preparati al meglio per affrontare con serenità un campionato complesso nel quale ci piacerebbe essere tra i protagonisti. Il gruppo ha lavorato duramente per mesi in attesa di questo inizio. La trasferta di Sarzana è tra le più delicate di questa prima fase visto il potenziale delle nostre avversarie ma proveremo a lottare su ogni pallone per strappare punti su di un campo difficile. Le ragazze hanno dimostrato in questi mesi di essere in grado di lavorare con la giusta determinazione e allenamento dopo allenamento hanno evidenziato miglioramenti costanti sia a livello tecnico che tattico. Sono curioso di vedere quale sarà l’approccio alle prime gare dopo tanto tempo senza competizioni ufficiali”.