Admo Volley: la formazione di Serie B si prepara al terzo incontro

Lavagna. L’Admo Volley ospiterà domenica 7 febbraio la Zephyr Trading La Spezia nell’incontro valevole per la terza giornata del campionato nazionale di Serie B maschile.

Dopo la brillante vittoria di domenica scorsa contro la Colombo Genova, i tigullini, che dovranno fare a meno di capitan Michele Colombini (fuori per infortunio), proveranno a ripetersi. La formazione ospite nelle prime due giornate ha subito due sconfitte prima contro il Cus a Genova (2-3) e quindi nel derby contro la Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia (0-3).

Per i ragazzi allenati da mister Cremisio un’altra prova di maturità per verificare il proprio livello di gioco contro un avversario ostico e agguerrito. Ecco le parole di Simone Cremisio: “Sarà una gara delicata contro un avversario molto ben messo in campo. Sarà necessario avere molta pazienza e lottare su ogni pallone per poter conquistare altri punti importanti nella nostra palestra. Lo Zephyr ha dimostrato nelle prime due gare di essere una formazione molto volitiva e ben organizzata. I ragazzi si sono allenati al meglio ed eccetto Michele, che sta aspettando i risultati della risonanza alla caviglia infortunata domenica scorsa, saranno tutti a disposizione. La nostra forza è sicuramente il gruppo e così come contro la Colombo bisognerà trovare nel gruppo la spinta per superare questo delicato momento”.

Nel frattempo continua la preparazione delle ragazze allenate da Simone Cremisio, Lara Mannino e Marco Dalmaso in vista dell’esordio programmato per sabato 20 febbraio.

Mercoledì sera al Parco Tigullio le ragazze della Serie C hanno svolto un allenamento congiunto con la Serteco Volley School, formazione pari categoria. Test molto interessante nel quale mister Cremisio ha potuto far ruotare tutte e sedici le atlete a propria disposizione. Molti gli spunti interessanti a partire dall’ottima prova in regia di Emma Domenighini. Solida la prova di Elisa Podestà e capitan Chiara Rossi molto incisive in attacco. In crescita anche la giovanissima Christel Polanco Rivera, classe 2006, schierata in campo per quattro dei sei set disputati.

Il commento di Lara Mannino: “Giorno dopo giorno il gruppo si sta compattando e stiamo trovando i giusti equilibri in vista dell’esordio in campionato programmato per sabato 20 febbraio sul difficile campo di Sarzana contro la formazione del Lunezia una delle favorite per la promozione. Le ragazze in palestra non si risparmiano e le gerarchie all’interno del gruppo di stanno ben delineando. Siamo sicuri di poter ben figurare in questo campionato. Giocheremo partita dopo partita senza darci nessun obiettivo se non quello di lottare su ogni pallone per crescere costantemente e creare basi solide per il futuro”.