Addio a Gianni Firpo, storico ristoratore dell’Ostaia da Beccassa

Genova. Addio a Gianni Firpo, storico ristoratore dell’osteria della Beccassa di Torriglia.

La Beccassa da sempre punto di riferimento per i cacciatori e i fungaioli della Val Trebbia e non solo era anche un noto ritrovo della tifoseria rossoblu. Il ristorante era anche noto per essere frequentato quasi quotidianamente dall’ex presidente della regione Claudio Burlando.

“Ieri nella sua casa di ponte Trebbia, sopra la sua adorata Osteria Beccassa, se ne è andato un grande amico: Gianni – ricorda la deputata di Italia Viva Raffaella Paita – Gianni era un uomo dai mille interessi, il calcio ( il suo Genoa), la caccia, la politica, la sua famiglia, il suo territorio. La Beccassa non è un luogo come tanti ma un punto di riferimento accogliente, libero, ospitale per l’intera comunità della Val Trebbia e della provincia di Genova. Entrare alla Beccassa e’ come sentirti a casa. Ecco questo era Gianni, un uomo generoso in tutte le cose che faceva. E voglio salutarlo così ricordandolo con quel grande cuore che ha messo a disposizione di tutti. Il mio abbraccio giunga alla moglie, all’adorato figlio e a tutta la sua famiglia. E insieme a loro a tutti quelli che come me hanno avuto l’onore di essergli amici. Ciao Gianni”.

Tra i tantissimi messaggi che circolano sui social in queste ore per salutarlo quello dello storico ex rossoblu Claudio Onofri: “È mancato Gianni Firpo della Ostaia da Beccassa Torriglia, grandissimo genoano, era malato già da un po’ r.i.p Gianni amico mio salutami Giulio Vignolo lassù altro nostro grande amico”.