Genova. Abusi edilizi sulla maggior parte delle strutture adibite a ricoveri dei cavalli di un maneggio sulle alture tra Camogli e Rapallo e campi di allenamento realizzati anche in violazione al vincolo paesaggistico-ambientale.

Per questo i carabinieri forestali della stazione di Rapallo hanno denunciato 19 persone. Nonostante il maneggio esista da molti anni, da quanto appurato, non erano mai stati effettuati controlli in precedenza in materia edilizia o paesaggistico-ambientale.

Le strutture, spiegano i forestali, sono state realizzate su area non edificabile. Per questo dovranno essere demolite con ordinanze da parte degli uffici competenti dei Comuni di Camogli e Rapallo.

I controlli effettuati all’interno dei vari box insieme al servizio veterinario dell’ASL4 Chiavarese hanno comunque permesso di verificare che tutti i cavalli sono stati riscontrati in buono stato di salute. Al momento del controllo nel maneggio c’erano oltre trenta cavalli, alcuni dei quali prendono parte anche a competizioni di rilievo, in gran parte appartenenti a privati cittadini appassionati del settore equestre, ignari della legittimità delle opere e del complesso sportivo più in generale.