Abbandonano rifiuti in un terreno privato in Val Canate: 3 denunciati

Genova. I carabinieri forestali di Genova Prato hanno denunciato tre uomini, di 33, 24 e 58 anni, per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, composti da mobilie e rifiuti da attività edilizia.

L’abbandono abusivo, in località Rio Canate, è avvenuto il 14 gennaio. I militari hanno identificato i due responsabili anche attraverso il particolare furgone utilizzato, appartenente ad una conosciuta associazione di volontariato della Valbisagno, ma i rifiuti scaricati non hanno nulla a che vedere con l’attività dell’associazione. Per questo il legale rappresentante è stato denunciato per negligenza e culpa in vigilando sul bene di loro proprietà.

I rifiuti sono stati fra l’altro abbandonati all’interno di un’area privata, chiusa con recinto, che è stata invasa dopo averne rotto il cancello. Il proprietario dell’area, ignaro della situazione, ha sporto querela per danneggiamento (ex art. 635 del CP) ed ingresso abusivo in fondo altrui (ex art. 637 del CP). Sono in corso le indagini per identificare la provenienza dei rifiuti ed eventuali altri responsabili.

