A tu per tu con Saša Bjelanović, ex calciatore. Cresciuto nelle giovanili dello Zadar, ha debuttato in prima squadra, giocando poi con Dinamo Zagabria, Pola, Varteks Varaždin, Como, ChievoVerona, Genoa, Lecce, Ascoli, Torino, Vicenza, CFR Cluj, Atalanta, Verona, Varese, Messina, Pordenone. Ha giocato in quasi tutte le nazionali giovanili della Croazia, con una presenza in quella maggiore. Nell’agosto del 2015 è diventato responsabile dell’area scouting dell’Hajduk Spalato, divenendone poi direttore sportivo nel maggio del 2018.

Saša Bjelanović, classe 1979, di ruolo attaccante, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, in particolare in maglia rossoblù, e ci racconta il suo attuale impiego, spiegandoci come lo svolge ed analizzando il panorama calcistico, croato e non solo, tra passato e presente.