A tu per tu con mister Mauro Foppiano

A tu per tu con Mauro Foppiano, allenatore che dal giugno 2018 guida il Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno, squadra che milita nel campionato regionale ligure di Promozione. In precedenza era stato il tecnico di Vecchia Chiavari, Leivi, giovanili della Lavagnese, Moconesi e Calvarese. Ex attaccante, da giocatore ha indossato le maglie di Fontanabuona, Cap San Salvatore, Vecchia Chiavari, Radio Portofino.

Mauro Foppiano, classe 1963, ci racconta gli episodi più significativi della sua carriera, da giocatore e da mister, ci svela alcuni aspetti della società del Golfo Paradiso e analizza varie tematiche del mondo calcistico attuale.