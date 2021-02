A tu per tu con mister Massimo Morgia

A tu per tu con Massimo Morgia, ex calciatore ed ora allenatore. Di ruolo difensore, tra il 1970 e il 1984 ha giocato con Tevere Roma, Rovereto, Oltrisarco, Nocerina, Lucchese, Montecatini, Pietrasanta. Dal 1990 ha iniziato la carriera di allenatore, guidando Pisa Primavera, Sarzanese, Poggibonsi, Viareggio, Pavia, Marsala, Palermo, Savoia, Catanzaro, San Marino, Foggia, Sorrento, Juve Stabia, Livorno, Pistoiese, Robur Siena, Bogliasco come direttore tecnico, L’Aquila, Nocerina, Mantova, Chieri ed ora guida la Vigor Lamezia.

Massimo Morgia, classe 1951, cresciuto a Roma ed ora residente a Lucca, ci racconta le emozioni provate nelle tappe più significative ed importanti della sua lunga esperienza, sia da giocatore che da tecnico, parlandoci del suo modo di interpretare e vivere il mondo del calcio.