A tu per tu con Marco Rossinelli, ex calciatore. Cresciuto nello Spezia, ha debuttato in prima squadra in Serie C; dal 1970/71 al 1975/76 ha militato nella Sampdoria. In seguito ha giocato con Pescara, Spezia, Sambenedettese, fino al 1983. Dal 1989 ha iniziato ad allenare, guidando la Primavera del Barletta e le prime squadre di Ternana, Pistoiese, Ancona, Pisa, Savona e, recentemente, le giovanili del Valdivara 5 Terre. Attualmente allena nel settore giovanile del Canaletto Sepor.

Marco Rossinelli, classe 1945, che giocava nel ruolo di difensore, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, raccontandoci il suo modo di vivere e di intendere il calcio.