A tu per tu con i promotori del progetto Top Player Academy, iniziativa di professionisti di alto livello, indipendenti, senza legami, bensì al fianco delle società sportive ed a disposizione di chi cerca i massimi livelli di specializzazione.

Simone Braglia, ex portiere, classe 1962, Stefano Eranio, ex centrocampista, classe 1966, e Pietro Vierchowod, ex difensore, classe 1959, sono tre calciatori con un lungo passato in Serie A; Luigi Foscale è un imprenditore che ha sostenuto l’iniziativa.

Braglia, Eranio, Vierchowod e Foscale ci spiegano come opera il loro centro di formazione calcistica e l’intento per il quale gli hanno dato vita: mettersi in gioco, formando nello specifico i reparti, porta, difesa, centrocampo e attacco, sia a livello tecnico/tattico che comportamentale.