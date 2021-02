A tu per tu con Diego Marrale, ex calciatore. Nella sua carriera ha giocato con le maglie di Rapallo, Riviera Fazzini, Grassorutese, Connecticut Wolves, Pro Recco, Sammargheritese, Avegno, Nuova Gargiulo, Nuova Emiliani, Vecchia Chiavari, Campese. Dal 2013 al 2020 ha rivestito il ruolo di direttore tecnico e in seguito di responsabile del settore giovanile e della scuola calcio del Golfo Paradiso PRCA, società che milita in Promozione ligure.

Diego Marrale, classe 1976, che giocava nel ruolo di attaccante, ci racconta le tappe più significative della sua lunga carriera e gli aneddoti più interessanti e curiosi, parlandoci dello spirito e della passione con cui ha vissuto la sua esperienza calcistica.