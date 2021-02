A Torriglia i vigili a casa di chi non vuole il vaccino anti Covid: “Dovranno rinunciare per iscritto”

Genova. “Chi deciderà di non vaccinarsi o per patologie o per condizioni proprie nei prossimi giorni riceverà la visita di un vigile che farà firmare un foglio dove le persone dichiarano di rinunciare alla vaccinazione”. Lo ha annunciato il sindaco di Torriglia Maurizio Beltramisulla pagina Facebook del Comune in cui spiega ai suoi concittadini come funzioneranno le chiamate per le vaccinazioni.

Non essendo un obbligo il vaccino, la decisione del primo cittadino è quella di autotutelare il Comune stesso che da ieri e per tutta la settimana sta chiamano tutti gli ultraottantenni residenti per fissare l’appuntamento per i vaccini.

A Torriglia le vaccinazioni saranno effettuate nell’ambulatorio della Asl: “Credo che nel giro di cinque giorni riusciremo a vaccinare tutti” ha spiegato il sindaco che ha anche inviato gli anziani a non telefonare in Comune fino alla fine di questa settimana per attendere invece “la chiamata che arriverà a tutti perché abbiamo l’elenco che ci ha fornito la Asl”.

A chiamare il Comune di Torriglia devono essere solo gli over80 “che non risultano residenti del comune di Torriglia ma che abitano qui o sono ospiti di parenti o amici”.

“E’ un momento epocale – ha concluso il sindaco – e sono sicuro che andrà tutto per il meglio”.