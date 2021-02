A piedi da Genova a Roma: la protesta di Ercole Battistone a sostegno del mondo sportivo

Genova. E’ partito giovedì e arriverà a Roma tra circa 5 giorni Ercole Battistone, quarantaduenne genovese, presidente dell’associazione Hercules Gym affiliata ad OPES.

Battistone è partito da via Garibaldi di fronte a palazzo Tursi per intraprendere un cammino di circa 600 chilometri che lo porterà fino alla Capitale.

A Roma Battistone consegnerà nelle mani di un incaricato del Ministero dello Sport – la bandiera italiana firmata da centinaia di associazioni sportive.

Un gesto simbolico e pacifico per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave crisi dello sport.

Quella che è a tutti gli effetti una camminata di solidarietà per lo sport è anche una camminata di protesta democratica, perché un settore strategico come quello sportivo rischia di soffocare e di sparire se non potrà riaprire a breve.