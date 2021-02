Csi, al via il corso per arbitri di pallacanestro

Genova. Entro giovedì 18 febbraio ci si potrà iscrivere al corso di formazione di primo livello per arbitri di pallacanestro del Centro sportivo italiano.

Come già segnalato in precedenti occasioni ogni società iscritta ai campionati del CSI dovrà mettere a disposizione, per ogni squadra quanto gioca in casa, un arbitro che abbia la relativa qualifica.

Si richiede, per ogni candidato al corso, di segnalare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, la squadra di appartenenza, la taglia della maglietta da arbitro che sarà data in omaggio, il numero di cellulare e l’indirizzo mail ,la copia di un documento di riconoscimento valido e la copia di un certificato medico di idoneità agonistica sportiva.

L’evento formativo, a carico del CSI, è totalmente gratuito. Gli arbitri non riceveranno alcun rimborso sportivo nella prima fase del campionato ma soltanto per le fasi finali. Il corso si terrà online e, solo se ci saranno le condizioni di sicurezza, in presenza secondo le esigenze di tutti: si ipotizza che inizi la prima settimana di marzo.

I requisiti per poter partecipare sono quelli di essere maggiorenni e di essere tesserati CSI per la stagione 2020-21.

Il programma prevede 24 ore di lezioni con formatori del CSI nazionale: i dettagli saranno comunicati prossimamente agli interessati.

Qualora ci fossero arbitri od ex arbitri, della Federazione italiana pallacanestro, che potrebbero essere coinvolti dalle società per le partite da disputare in casa, è opportuno segnalarlo perché spiegheremo come si può ottenere il riconoscimento del CSI attraverso la piattaforma percorsi.csi-net.it.

Per maggiori informazioni si può contattare il Coordinatore Tecnico-Formativo del CSI di Genova Gian Maria Baldi gianmaria.baldi@csigenova.it 389.150.66.64.