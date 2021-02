17 anni, grave dopo essere stato travolto da uno scooter: Voltri ora fa il tifo per Nico

Genova. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato da ieri sera all’ospedale San Martino dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il giovanissimo è stato investito sulle strisce pedonali a Voltri, in via Buffa, dallo scooter di un portapizze.

L’impatto è stato molto violento. La strada è stata chiusa per alcune ore dalla polizia locale che si è occupata dei rilievi. Anche il guidatore dello scooter è finito all’ospedale, ma in condizioni meno gravi, ed è stato accompagnato a Voltri. Subito, invece, si è pensato il peggio per l’investito, trovato incosciente a terra.

Ora tutta Voltri fa il tifo per Nico, il 17enne, che gioca a calcio nella Voltrese e aveva con sé il borsone dell’allenamento. Il ragazzo frequenta l’istituto superiore Rosselli.