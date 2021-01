Yacht Club Chiavari, Giancarlo Roberto Bosé nuovo presidente

Chiavari. Nel mese di gennaio 2021 si sono svolte le elezioni fra i soci dello Yacht Club Chiavari, al fine di eleggere i nuovi organi sociali per il prossimo quadriennio.

Il nuovo consiglio direttivo ha eletto presidente Giancarlo Roberto Bosé, socio dello Yacht Club Chiavari dagli anni ’80 e con una lunga esperienza nel consiglio direttivo del club. Vicepresidente Marco Balicco; riconfermate le cariche di segretario a Guido Santoro, di tesoriere a Federico Felcini e di consiglieri a Giovanni Cavaletto, Franco Lagomarsino e Federico Massari. Nuovo ingresso in consiglio per Alessandro Mula e per il giovane Guido Cogorno: ambedue si occuperanno principalmente della scuola vela Yacht Club Chiavari.

Un particolare ringraziamento per gli otto anni di intensa ed apprezzata attività al timone dello Yacht Club vanno a Franco Savazzi, presidente uscente, che per ragioni personali si è trasferito in Lombardia e ha dovuto lasciare il timone del sodalizio chiavarese. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti sono stati confermati nella carica Eugenio Solari, Martino Chiartelli e Roberto Caci. Eletti nel collegio dei probi viri Mario Cappetti, Sergio Brizzi e Guido Mantuano. Nominato medico sociale Enrico De Marchi.

Il nuovo consiglio direttivo, che ha già iniziato con entusiasmo il suo lavoro, si propone di rinsaldare i legami sportivi e di amicizia fra gli iscritti, di potenziare la scuola di vela per i ragazzi al fine di promuovere, oltre all’amore per il mare e gli sport nautici, la collaborazione e lo spirito di gruppo, e naturalmente di organizzare regate e manifestazioni sportive e culturali che concorrano ad accrescere il prestigio e la vocazione turistica della città di Chiavari.