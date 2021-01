World League: ecco il Settebello per Debrecen

Genova. Un classico per esorcizzare la pandemia. Il 2021 della pallanuoto sia apre con una partita storica tra i campioni del mondo e i campioni d’Europa: venerdì 8 gennaio a Debrecen alle ore 18,30 c’è Ungheria-Italia, quel quarto di finale della World League 2020 che si doveva disputare lo scorso 17 marzo a Firenze e che fu rinviato per gli effetti legati al Covid-19.

La fase europea del torneo mondiale qualificherà le migliori tre squadre alle final eight in programma a Tblisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio. Da venerdì 8 a domenica 10 gennaio tutti nella bolla di Debrecen. Formula asciugata e tutti in bolla per prevenire i rischi di contagio da Covid-19. La Spagna, già in semifinale, e la Serbia, alle semifinali per il quinto posto, giocheranno comunque una partita di ingresso nel torneo che non influirà sul prosieguo degli incroci.

I convocati: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Christian Napolitano (CC Ortigia), Francesco Di Fulvio, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli (RN Savona), Giammarco Nicosia (Telimar Palermo).

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha ripreso il suo lavoro lo scorso 27 dicembre nella piscina di Camogli con ventitré atleti ed oggi ha comunicato i quindici che parteciperanno alla trasferta magiara. “Andiamo nella terra dei grandi campioni, dove la pallanuoto è un dogma. Ungheria è la squadra che ha vinto nove titoli olimpici per cui è una nazione che vive e respira di pallanuoto. Sarà la sfida tra i campioni d’Europa e campioni del mondo. È passato un anno e mezzo dalla nostra vittoria iridata e dobbiamo dimenticarcela e guardare avanti – afferma il Ct azzurro che proprio a Gwangju piegò i magiari in semifinale 12-10 spalancando le porte alla vittoria finale contro la Spagna. In questa fase dobbiamo recuperare il tempo perduto anche causa pandemia, cercando di guardare a noi stessi migliorando sotto tanti aspetti, fisici, tecnici, tattici e psicologici. C’è tanto lavoro da fare e quindi sfruttiamo ogni occasione per farlo: abbiamo lavorato anche il 31 dicembre e il primo gennaio per cercare di recuperare il terreno; poi faremo anche un buon lavoro a febbraio quando ci sarà l’interruzione del campionato per permettere alle nazionali di fare la qualificazioni olimpiche. Li sfrutteremo lo spazio per delle partite internazionali e degli allenamenti che possono portare questi ragazzi al massimo della condizione poi in prospettiva dell’estate. Noi siamo siamo stati in preparazione a Camogli, in una terra di grande tradizione pallanotistica che vive di emozioni per questo sport e attraverso queste sensazioni positive cercheremo di ben figurare in questo quarto di finale da dentro o fuori. Ho la fortuna di allenare un gruppo molto forte e competitivo. Per questa World League ho scelto quindici atleti anche tra piccoli infortuni e rotazioni naturali che vedono fuori Aicardi, Figlioli, Velotto e Bodegas e dentro diversi giovani che hanno l’opportunità di giocare in un gruppo molto forte e molto motivato. Ho la fortuna di avere giovani di grandi prospettive ma anche big che stanno dando una mano e il loro contributo. In questa fase è fondamentale e veramente bello vedere l’impegno e la voglia messa in allenamento, l’intensità data dalla competizione interna fa bene alla crescita di ognuno e del gruppo. Nessuno deve sentirsi sicuro del posto e le scelte non sono definitive perché avremo tante partite da fare e speriamo di arrivare alle finals di World League a giugno che saranno il primo test in vista delle Olimpiadi”.

Lo staff sarà composto, oltre che da Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico federale Lorenzo Marugo, dal fisioterapista Angelo Carbone, dal preparatore dei portieri Goran Volarevic, dal videoanalista Francesco Scannicchio.

Il programma del torneo europeo:

Venerdì 8 gennaio / quarti di finale

(A) Serbia-Spagna alle 15

(B) Croazia-Montenegro alle 16:45

(C) Italia-Ungheria alle 18:30

(D) Francia-Grecia alle 20:15

Sabato 9 gennaio / semifinali

per il quinto posto

(E) perdente B – perdente C alle 15:00

(F) Serbia-perdente D alle 16:45

per il primo posto

(G) vincente B-vincente C alle 18:30

(H) Spagna-vincente D

Domenica 10 gennaio / finali

7° posto / perdente E-perdente F alle 15.00

5° posto / vincente E-vincente F alle 16:45

3° posto / perdente G-perdente H alle 18:30

1° posto / vincente G-vincente H alle 20:15