Voltri, cerca di rubare in un bar e colpisce il titolare con un ferro a uncino

Genova. Dopo aver forzato con un ferro a uncino la porta a vetri di un bar chiuso per la pausa pranzo, si è introdotto nel locale e ha cominciato a frugare in cerca di qualcosa da rubare, arrivando fino al bancone dove era appoggiato un computer portatile.

Poco distante stava riposando il titolare che, svegliato dai rumori, si è alzato e ha urlato al ladro di andarsene. La reazione ha scatenato la violenza del ladro che lo ha colpito alla schiena e alle braccia con l’attrezzo di ferro. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri in via Don Giovanni Verità a Voltri

Nella colluttazione i due si sono avvicinati alla porta vetro del locale, attirando l’attenzione di un passante che è intervenuto in aiuto del barista e ha chiamato il 112. Gli agenti hanno bloccato il rapinatore, un 52enne italiano, mentre cercava di divincolarsi per fuggire. L’uomo è stato arrestato per tentata rapina.