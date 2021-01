Voltri, 45enne ai domiciliari ruba nell’abitazione di un’anziana e le svuota il conto corrente

Genova. I poliziotti del commissariato di Sestri Ponente, al termine di un’indagine avviata un mese fa, hanno denunciato un 45enne genovese per furto ed evasione.

I fatti risalgono al 3 dicembre quando l’uomo ha commesso un furto nell’appartamento di un’anziana 75enne, in via Martiri del Turchino, sulle alture di Voltri.

La donna si era assentata pochi minuti per recarsi in una vicina colonia felina. Dall’abitazione era stata trafugata l’intera pensione ritirata in giornata dalla 75enne, mille euro in contanti e un bancomat di Poste Italiane con il relativo “pin” con il quale il 45enne le aveva svuotato il conto effettuando tre prelievi presso le poste di via Catalani a Sestri Ponente, per un totale di 600 euro.

I poliziotti hanno visionato i fotogrammi dell’agenzia postale e sono riusciti a individuare l’autore del furto: il ladro è stato infatti immortalato mentre effettuava i prelievi indossando una mascherina lavabile con delle particolari bandierine, un paio di occhiali “cangianti” da montagna calzati sulla sommità della testa e degli orecchini a cerchio, portati ai lobi.

Proprio questi dettagli hanno permesso di risalire all’identità del ladro, già noto alle forze dell’ordine poiché sottoposto agli arresti domiciliari, con permesso giornaliero di uscita dalle ore 09 alle ore 11.

Considerati gli orari in cui l’uomo ha effettuato i prelievi, è stato denunciato, oltre che per furto, anche per evasione, reato per il quale era già stato segnalato nei mesi di settembre e di novembre 2020.