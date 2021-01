Viabilità, pericolo ghiaccio sulle strade collinari. Traffico congestionato sulle autostrade

Genova. Viste le basse temperature che continuano a stringere la morsa su tutto il territorio della nostra regione, è forte il rischio gelate con formazione di ghiaccio sulle strade.

A comunicarlo la polizia locale questa mattina, attraverso in messaggio sul canale telegram: massima attenzione per possibile ghiaccio sulle carreggiate di tutte le alture cittadine. Sono in molti su facebook, inoltre, a segnalare presenza di lastre di acqua ghiacciata sulle strade, praticamente in tutte le zone della città.

Nel frattempo, per altri motivi, si registra qualche disagi anche sulle nostre autostrade: traffico intenso su tutta la rete, con la situazione più critica che si registra tra la A7 e la A12, dove a complicare la situazione l’avaria di un mezzo a bordo strada.