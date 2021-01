Genova. La nuova e intensa perturbazione è arrivata puntuale come da previsioni, e sui tratti appenninici delle nostre autostrade si stanno verificando nevicate, al momento non particolarmente intense.

Dopo la prima “spolverata”, sono entrati in azione gli spazzaneve e gli spargi sale, che stanno operando sulle parti interessate che sono il tratto di valico della A7, da Bolzaneto a Serravalle, e sulla A26 oltre il Turchino, fino alla deviazione con la Predosa-Bettole.

“Autostrade per l’ Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio”.