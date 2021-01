Genova. Ancora una giornata di criticità per il traffico sulle autostrade genovesi, in questo venerdì che chiude la prima settimana dei nuovi cantieri previsti per la manutenzione straordinaria di gallerie e viadotti sulla nostra rete autostradale.

Prosegue ancora la chiusura delle gallerie Rivarolo, con conseguente impossibilità di utilizzare gli svincoli tra A12 e A7 in direzione Genova, e tra A7 direzione Sud e A12 in direzione Livorno: per questo motivo sia sulla A12 tra Genova Est e la A7 si stanno verificando code e rallentamenti, come verificatosi anche nelle scorse giornate.

A complicare la situazione uno scambio di carreggiata che impone di viaggiare su una solo corsia per senso di marcia sul viadotto Bisagno. Rallentamenti si registrano anche in A7 nei pressi di Bolzaneto e prima del bivio con la A12. Come per le scorse giornate il picco di traffico dovrebbe verificarsi intorno alle 9/10, per poi replicarsi nel tardo pomeriggio dalle 17 fino a sera.