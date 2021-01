Viabilità, Aurelia chiusa a Sestri Levante e statale dei Giovi interrotta a Borgo Fornari

Genova. A causa delle condizioni metereologiche avverse, sono temporaneamente chiusi alcuni tratti stradali in provincia di Genova, come già successo in parte anche ieri.

La strada statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel comune di Sestri Levante (Genova) – nei pressi della galleria S. Anna – a causa di un allagamento nel tratto compreso tra il km 475,135 e il km 475,765. Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo l’Autostrada A12 Caselli di Lavagna e Sestri Levante.

Lungo la strada statale 35 ‘Dei Giovi’, a causa di uno smottamento, è chiuso il tratto in prossimità del km 26,000, in località Borgo Fornari Pieve. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione degli eventi e per consentire la riapertura dei tratti nel più breve tempo possibile.