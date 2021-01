Via Riboli, i carabinieri ricordano Tuttobene e Casu a 41 anni dall’eccidio

Genova. Questa mattina in via Riboli, alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Liguria Pietro Oresta, del comandante provinciale Gianluca Feroce e dei familiari delle vittime, è stata deposta una corona per ricordare il sacrificio del tenente colonnello Emanuele Tuttobene e dell’appuntato Antonino Casu nel 41° anniversario dell’eccidio, avvenuto il 25 gennaio del 1980, ad opera delle brigate rosse.