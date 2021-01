Via Balbi, 23 giorni di cantieri per rifare la strada: chiusure e modifiche al trasporto pubblico

Genova. Cantieri in arrivo per via Balbi, l’importante arteria genovese che sarà interessata da un restyling del manto stradale complessivo nelle prossime settimane. Lavori che obbligheranno la chiusura notturna della strada a partire da mercoledì 13 gennaio 2021 fino al 5 febbraio 2021 con orario dalle ore 22.00 alle ore 04.00.

Di conseguenza modifiche anche per il servizio di trasporto pubblico in orario notturno: le linee 618, 634, 635, 641, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 618, N1 e N2

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 634, 635 e 641

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea.