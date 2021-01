Vesima, cade con la mountain bike in un dirupo: ciclista messo in salvo

Genova. Nel pomeriggio di oggi un uomo è precipitato in un dirupo mentre era in sella alla sua mountain bike. E’ successo sui sentieri alle spalle di Vesima, nel ponente cittadino.

Raggiunto a piedi da una squadra per i primi soccorsi, il biker è stato recuperato poi dall’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Genova e portato in ospedale per le cure del caso.

Il ferito è stato ricoverato in codice giallo, non grave, all’ospedale San Martino.