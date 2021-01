Ventimila euro inviati in Marocco dopo mesi di spaccio e furti: arrestata 52enne

Genova. Hanno spacciato sul mercato genovese per mesi, durante tutto il periodo del lockdown, inviando poi i soldi in Marocco: 20 mila euro in totale, in parte anche frutto di furti.

Protagonisti tre cittadini marocchini: una donna di 52 anni e due connazionali una 34enne ed un 25enne rispettivamente residenti a Genova e a Villafranca in Lunigiana. La 52enne ieri è stata arrestata dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Genova. Gli altri due sono stati invece sottoposti all’obbligo di dimora.

Sono tutti e tre accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e riciclaggio.