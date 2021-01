Vanno a vedere la neve a Casa del Romano: diversi automobilisti multati dai forestali

Genova. Diversi automobilisti sono stati multati ieri sera dai carabinieri forestali della stazione di Montebruno perché erano andati a località di Casa del Romano nel Comune di Fascia.

La zona rossa infetti impone il divieto di uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità mentre gli automobilisti non hanno saputo giustificare la loro presenza se non per la curiosità di andare a vedere la neve.

Da aggiungere – spiegano i forestali in una nota – che ieri era allerta arancione per neve in quella zona e la presenza delle auto avrebbe rallentato intervento degli spazzaneve.

Gli automobilisti quindi sono stati quindi tutti multati fino a mille euro. Due di loro sono stati anche sanzionati ai sensi del codice della strada in quanto stavano compiendo manovre pericolose con le auto.