Valle Stura, partiranno ad aprile i cantieri per la messa in sicurezza la frana di Gnocchetto

Genova. Si è tenuta oggi una importante riunione tra i comuni liguri e Anas sulle problematiche legate al piano neve e sui danni subiti dagli enti locali durante le ultime emergenze nivologiche. Per Anci Liguria hanno partecipato il sindaco di Vobbia e coordinatore della commissione Trasporto pubblico locale e Viabilità di Anci Liguria Simone Franceschi, il sindaco di Isola del Cantone e coordinatore della consulta regionale Piccoli Comuni di Anci Liguria Natale Gatto e il vicedirettore Luca Petralia.

L’incontro, ottenuto grazie all’intervento dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, ha posto le basi per l’avvio di un’azione congiunta Comuni-Regione-Anas con l’obiettivo di risolvere le criticità subite da entrambi rispetto alla gestione autostradale dell’emergenza neve.

Le criticità riguardano, in particolare, il blocco della Provinciale n. 456 (ex S.S. del Turchino) causato dalla frana in località Gnocchetto, tra Rossiglione ed Ovada; i tratti dell’Aurelia tra Vesima e Arenzano e tra Chiavari e Moneglia, oltre alle limitazioni della viabilità riportate sulla A35 dei Giovi all’altezza di Busalla.

A queste, specifiche, si aggiungono le criticità di natura più generale riguardanti le conseguenze sui servizi territoriali dei Comuni e degli Enti gestori delle viabilità ordinarie per tutte le attività di spargimento sale e sgombero neve.

“L’obiettivo che ci siamo dati oggi è costruire una serie di incontri territoriali con Anas e i referenti delle tratte autostradali coinvolte per coordinare al meglio le azioni sulla viabilità ordinaria, affinché in occasione della nuova revisione del piano neve non si verifichino più le situazioni spiacevoli che si sono verificate un po’ in tutta la Liguria – afferma il coordinatore della commissione Trasporto pubblico locale e Viabilità di Anci Liguria Simone Franceschi, sindaco di Vobbia – Con l’occasione abbiamo chiesto all’assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone di capire come si possono sostenere economicamente gli Enti locali impegnati con l’emergenza neve perché questi eventi eccezionali che hanno caratterizzato le ultime settimane stanno mettendo in grossa difficoltà soprattutto le casse dei piccoli Comuni”, conclude Franceschi.

“Regione e Anas hanno garantito la cantierizzazione dei lavori a Gnocchetto entro il mese di aprile – afferma il coordinatore della consulta regionale Piccoli Comuni di Anci Liguria Natale Gatto, sindaco di Isola del Cantone – Nel frattempo abbiamo chiesto la sospensione del pagamento del pedaggio autostradale tra Masone e Ovada, esenzione che vorremmo estendere fino a Voltri. Confidiamo nella favorevole disponibilità del Mit in tempi rapidi, comunque prima della cantierizzazione. Ringrazio sinceramente l’assessore Giampedrone per aver dato ai Comuni l’opportunità di intervenire ai tavoli regionali e affrontare in maniera congiunta le difficoltà per il bene delle nostre comunità locali”, conclude Gatto.