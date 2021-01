Genova. Un profonda voragine si è aperta questa mattina sulla strada provinciale che attraversa la Val Varenna a causa di un cedimento di un vecchio condotto. Il traffico è stato bloccato in attesa di verifiche, sul posto i tecnici del Comune e di Aster.

La vallata è quindi di fatto tagliata in due: il buco si è aperto in località Carpenara, all’altezza del civico 101 di via San Carlo di Cese, San Carlo di Cese che è quindi raggiungibile solo dal versante della Val Polcevera, passando da Lencisa, raggiungibile da Campomorone o da Scarpino.

Secondo le prime ricognizioni la voragine, profonda quasi due metri, sarebbe dovuta al cedimento della copertura stradale che sovrastava una vecchia condotta delle acque pluviali da tempo in disuso, e che in questi giorni di precipitazioni intense, inedite per questa stagione invernale, potrebbe aver “scavato” il riempimento, provocando il collasso della vecchia strada.

Un episodio che in qualche modo si aggiunge alla lunga lista di micro eventi legati al dissesto idrogeologico che da tempo stanno cambiando gli equilibri di questa vallata, che da tempo si sta “sbriciolando”, come avevamo raccontato lo scorso settembre, dimostrando di essere sempre più fragile.

(Foto e video di Pietro Bressan)