Genova. Un grosso albero è crollato su un’autovettura parcheggiata in via Chiarella, in Val Bisagno, nella zona di Ponte Carrega, non lontano dal centro commerciale Bricoman.

L’auto, un’utilitaria, era ferma e al suo interno non c’era nessuno quindi per fortuna non ci sono stati feriti. Il tronco e i rami hanno sfondato il tettuccio e parte del parabrezza.

Il crollo probabilmente a causa del vento forte e delle piogge delle ultime ore. Un temporale si sta abbattendo su gran parte della città e non sta risparmiando la Val Bisagno dove il torrente si sta alzando sensibilimente.