Vaccino Moderna, prime dosi arrivate a Roma: sarà Sda (Poste Italiane) a distribuirlo sul territorio

Liguria. La prima fornitura del vaccino prodotto da Moderna, 47 mila dosi, sarà distribuito in Italia con il corriere espresso Sda di Poste Italiane e sarà consegnato con priorità – come riportato da Ansa – alle regioni con più over 80. La Liguria ha buone probabilità di essere tra queste.

Dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) del vaccino prodotto da Pfizer-Biontech, anche il vaccino di Moderna ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo. Le prime dosi destinate al nostro Paese sono arrivate ieri mattina all’Istituto Superiore di Sanità a Roma.

Le condizioni per la conservazione sono diverse rispetto al primo vaccino. I flaconi Pfizer sono stati trasportati a una temperatura compresa tra -80° e -70°, mentre il vaccino di Moderna richiede temperature superiori, tra i -25° e i -15° gradi.

L’azienda di trasporto ha attrezzato 40 furgoni con celle frigo da 1300 litri ognuna. Si occuperà della consegna con un network dedicato che consentirà di collegare l’Istituto Superiore di Sanità di Roma direttamente con le Asl e gli ospedali interessati da questa prima fornitura.