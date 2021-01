Genova. Dopo l’avvio lo scorso 31 dicembre all’Ospedale Villa Scassi oggi start per le vaccinazioni anti-covid all’Ospedale Antero Micone di Sestri Ponente in due postazioni dedicate che stanno lavorando in contemporanea.

A fine giornata saranno circa novanta i dipendenti vaccinati in questo Centro, che si andranno a sommare a quelli vaccinati presso il Villa Scassi (5 postazioni) e alle vaccinazioni effettuate sul territorio presso le RSA (oggi tre squadre) per un totale complessivo di circa 500 vaccini al giorno.

Foto 3 di 3





Alle due sedi si aggiungerà entro la settimana il polo del Palazzo della Salute di Quarto che completerà i Poli vaccinali individuati da Asl3 in questa prima fase.