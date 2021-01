Urla e schiamazzi in piazza in piena notte: 6 ragazzini multati e denunciati

Chiavari. Nonostante l’ora, un gruppetto di giovani si è radunato la scorsa sera in centro con urla e schiamazzi. Sul posto un equipaggio dell’aliquota Radiomobile, allertati dai residenti della zona che ha identificato 5 ragazzi di età compresa tra i 18 e 20 anni e un minorenne,

I giovanissimi sono stati denunciati per molestia o disturbo alle persone e multati per violazione della normativa anti-covid, in quanto non hanno rispettato il coprifuoco notturno