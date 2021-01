Ubriaco spaventa una donna in strada: denunciato 22enne

Genova. E’ stata una donna ad avvicinare questa notte intorno alle 2 i poliziotti dell’ufficio di Gabinetto della Questura dicendo che un uomo la stava seguendo. E’ successo nella zona di via Gramsci.

Gli agenti hanno fermato poco lontano un 22enne gambiano, senza fissa dimora, che ha cercato di fuggire aggredendo gli agenti.

Il ragazzo, pluripregiudicato e già destinatario di un Daspo urbano,è stato denunciato per resistenza e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità. Inoltre è stato multato anche per ubriachezza e per la violazione della normativa “anticovid”.