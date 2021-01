Ubriaco al volante si schianta contro l’auto dei carabinieri: denuncia e ritiro della patente

Genova. Alzare troppo il gomito ma andare a sbattare contro la Legge. Questo l’epilogo di una serata un po’ sopra le righe per un genovese, che ieri sera è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, 43 anni residente a Mignanego, mentre procedeva in via Roma, nella medesima località, ha perso il “controllo”, se di controllo si può parlare, della propria vettura, andando a tamponare frontalmente un’auto dei carabinieri di Busalla, che procedeva nella opposta direzione.

Nessun ferito, per fortuna: i militari hanno quindi controllato l’uomo con il test etilometrico, trovandolo con tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito (1,12 G/L). Il 43enne è stato quindi denunciato per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” con immediato ritiro della patente di guida.