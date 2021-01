Tromba marina colpisce Chiavari, scoperchiato il tetto di un palazzo

Chiavari. Una piccola tromba marina ha colpito nella tarda mattinata di oggi la costa di Chiavari, addentrandosi poi all’interno della cittadina dove il maltempo imperversa in modo particolarmente intenso.

Il vortice ha provocato danni nella zona del Rupinaro. Il tetto di un palazzo è stato scoperchiato in salita Levaggi. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. Il crollo non ha causato feriti, anche se parti della lamiera sono cadute in strada sfiorando le auto e i passanti.

Anche su Chiavari, come sul resto del Tigullio, scatterà dalle 10 di domani l’allerta arancione per piogge diffuse.

Il video è di Karin Zampiccoli, pubblicato dalla pagina Facebook di Limet.