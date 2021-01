Trofeo Alpi Marittime: primo posto finale per il Pratonevoso Gam Genova

Genova. Anche a Limone Piemonte, questa volta al termine della prova di gigante, il Pratonevoso Gam Genova si aggiudica sabato la classifica del Trofeo Alpi Marittime. Il podio è completato dall’SP Alpi Marittime (sino all’anno scorso Imperia Sci 2004) e dallo Ski Club Savona.

Sono ufficiali i nomi dei dodici atleti qualificati alla cinquantunesima edizione AlpeCimbra FIS Children Cup. Nella categoria Ragazze la prova di Limone premia Eleonora Taddei (Pratonevoso Gam Genova), capace di precedere Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e Maddalena Bastida (Valbormida). A Folgaria andranno Taddei, Petrini e Caterina Valentini del Pratonevoso Gam Genova.

Tra i Ragazzi il successo di Federico Fossati (Ski Club Savona) davanti a Carlo Migone (Ceva) e Marco Badino (SP Alpi Marittime). Per Folgaria si qualificano Fossati, Badino e Alessandro Mosto (Valbormida). Tra le Allieve, nel Gigante di Limone, brilla Silvia Madonna (SP Alpi Marittime), che si impone su Maddalena Tosello (Snow Team Limone) e Marta Milfa (Grizzly Snow Team). Il pass per la FIS Children Cup va a Madonna, Milfa e Sofia Branchetti (Ceva).

Tra gli Allievi, infine, il gradino più alto del podio è occupato da Umberto Conti (Alpi Marittime), poi Tommaso Giraldi (Imperia) e Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova). Sono qualificati per l’evento nazionale Conti, Vacca e Matteo Russi (Sporting Alpi Marittime).

Il podio Giovani under 21 è tutto SP Alpi Marittime: Sara Russi davanti a Marta Pavone e Maria Senes. La prova maschile va a Gianmarco Bertolotto (Val Vermenagna), seguito da Pietro Salsotto (SP Alpi Marittime) e Romildo Taffetani (Ski Club Savona).

A Limone, venerdì, gli atleti della Pratonevoso Gam Genova conducono la loro società in vetta alla relativa classifica dello slalom Trofeo Alpi Marittime, con 762 punti totali. Preceduta in un ostinato testa a testa la SP Alpi Marittime staccata a 730, mentre il Grizzly Snow Team con 430 si è erto sino al gradino più basso del podio.

Tra gli individuali è soprattutto sull’under 14 Ragazzi categoria femminile che la Gam ha costruito la sua vittoria, grazie ai cinque posti nelle prime sei posizioni, con la doppietta di Eleonora Taddei (oro) e Caterina Valentini (argento), mentre Laila Petrini della Grizzly Snow è riuscita a conquistare il bronzo. Più varietà tra i pari età maschi: in ordine dal primo al terzo si sono classificati Federico Fossati per la Ski Club Savona, Giacomo Balbo per la Grizzly Sky Team e Alessandro Mosto per la SC Val Bormida.

Per la categoria under 16 Allievi, SP Alpi Marittime mette a segno una doppietta nel maschile con Matteo Russi (oro) e Umberto Conti (argento), subito dietro Umberto Librici per la Ski Club Savona. Nel femminile, a Silvia Madonna, sempre della SP Alpi Marittime, ancora l’alloro più alto, mentre è arrivata seconda Giulia Mazzaroni della Snow San Remo e terza Marta Milfa della Grizzly Snow Team.

Nell’under 21 Giovani, al femminile ancora un oro per la SP Alpi Marittime grazie a Marta Pavone, Chiara Bosio della Pratonevoso Gam Genova si aggiudica il secondo posto e Silvia Laurano il bronzo ancora per la SP Alpi Marittime. Nel maschile, nuovamente un primo posto per la SP Alpi Marittime, centrato da Alberto Giovanni Gabriele Badino, mentre la SC Valbormida completa il podio con Matteo Ferraiuolo (argento) e Federico Olivero (Bronzo).