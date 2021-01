Treni, frana sulla Genova-Acqui: ancora qualche ritardo sulla linea

Genova. Il traffico sulla linea ferroviaria Genova Acqui Terme è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici sulla frana caduta dopo le piogge di venerdì.

I treni questa mattina viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato – circa 200 metri – dal movimento franoso.

Maggior tempo di percorrenza quindi, fino a 20 minuti, per i treni in viaggio. Ecco quelli

direttamente coinvolti:

• R 12113 Acqui Terme (5:20) – Genova Brignole (6:48) • R 12114 Genova Brignole (6:05) – Acqui Terme (7:28) • R 12115 Acqui Terme (6:10) – Genova Brignole (7:43) • R 12117 Acqui Terme (7:03) – Genova Brignole (8:33) • R 12116 Genova Brignole (7:06) – Acqui Terme (8:35) • R 12119 Acqui Terme (7:40) – Genova Brignole (8:53)

Gli interventi proseguiranno, senza interferire con la circolazione, durante la settimana con attività sul terreno sovrastante la sede ferroviaria dove verrano piazzati i mezzi pesanti da impiegare per gli interventi di pulizia e messa in sicurezza della scarpata. Seguirà una fase di interventi, in giornate e fasce orarie in corso di definizione.