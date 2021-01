Tre persone sorprese a bivaccare nel Palasport della Fiera, denunciate per “invasione di edifici”

Genova. Nella notte dell’Epifania gli uomini del servizio serale di vari distretti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo presso il Palasport, nell’ex area della Fiera, dove era stata segnalata la presenza di alcuni soggetti che bivaccavano all’interno dell’edificio.

Sul posto anche gli operatori della vigilanza privata che si occupa dell’area.

Sono state trovate all’interno tre persone, tutte prive di documenti, che sono state portate in questura per l’identificazione e, successivamente, presso gli uffici della polizia locale di piazza Ortiz dove sono stati denunciati per “invasione di terreni ed edifici”.

Si tratta di due cittadini extracomunitari e di un cittadino francese.