Toti assente dal consiglio regionale, è polemica: “Così buttiamo via 8mila euro a seduta”

Genova. Ancora polemiche in consiglio regionale per l’assenza di Giovanni Toti, mancante dall’aula per “motivi istituzionali” come ha comunicato il presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei in apertura della seduta odierna. Il governatore, secondo quanto ha riferito la segreteria, si trova ancora nel Ponente ligure per alcuni incontri legati ai problemi della sanità.

All’ordine del giorno ci sono diverse interrogazioni a risposta immediata, tra cui molte proprio sui temi della sanità e dell’emergenza Covid. Interrogazioni che sarebbero tutte rivolte al presidente Toti in quanto titolare della relativa delega, trattenuta per sé al momento di comporre la giunta. In alternativa i consiglieri interroganti possono ottenere una risposta scritta oppure presentare l’interrogazione nelle prossime sedute del consiglio.

“Queste interrogazioni sono risposte da dare ai cittadini, così non riusciamo a fare il nostro lavoro”, ha protestato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi. “Provo un grandissimo senso di disagio – ha dichiarato il consigliere Ferruccio Sansa -. Mi sento uno stupido. Oggi incasserò centinaia di euro per fare un lavoro inutile. Toti non sappiamo dove sia, potrebbe essere a mangiare focaccia”. Per Fabio Tosi, capogruppo M5s, “oltre al danno c’è la beffa: spendiamo 8mila euro a seduta mentre fuori c’è gente che non sa più dove sbattere la testa”.

Il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha chiesto e ottenuto la riunione dell’ufficio di presidenza integrato con tutti i capigruppo per affrontare la questione. Non è la prima volta, infatti, che l’opposizione si lamenta per l’assenza dall’aula del presidente Toti.