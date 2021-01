Svuotava i furgoni dei corrieri parcheggiati in centro storico: 42enne in manette

Genova. Si aggirava per le piazzette del centro storico adocchiando i suoi obiettivi, di solito i furgoni dei corrieri parcheggiati negli stalli merci, e non appena gli autisti scendevano per addentrarsi nei vicoli a fare consegne agiva e svuotava i mezzi.

Protagonista un cileno di 42 anni che è stato arrestato dagli investigatori del commissariato centro proprio mentre tentava l’ennesimo colpo: a suo carico almeno cinque colpi accertati tra piazza Campetto e piazza Raibetta. Ma ci sono altri furti simili di cui, secondo la polizia, l’uomo potrebbe essere responsabile.

I furti erano cominciati a metà dicembre quando dai furgoni erano stati rubati anche diversi pacchi di Natale

Finora veicoli “visitati” dall’uomo sono almeno cinque, ma l’indagine prosegue per cercare di stabilire se è stato l’autore di altri furti con lo stessa tecnica.