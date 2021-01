Svaligiano i distributori di bevande del benzinaio: denunciati quattro ragazzi

Genova. I Carabinieri della Stazione di Molassana, termine accertamenti, hanno denunciato a piede libero per i reati furto aggravato in concorso quattro ragazzi, tre del Marocco e uno italiano.

I militari a seguito delle denunce sporte da due cittadini italiani per un furto avvenuto all’interno di un distributore di benzina, in cui erano state asportate bevande da due distributori automatici, visionate le telecamere di sicurezza, hanno identificato i quattro giovani quali autori materiali del furto.

I quattro ragazzi saranno quindi giudicati per furto aggravato in concorso avendo essi manomesso in qualche modo i due distributori automatici facendo “squadra”.