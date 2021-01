Sturla, fuga di metano in un cantiere stradale: escavatore prende fuoco

Genova. Paura ma per fortuna nessun ferito questa mattina in via Delle Casette, a Sturla, nel levante cittadino. L’escavatore di una ditta che stava effettuando dei lavori stradali ha colpito una condotta del gas metano. Ne è scaturita una fiammata che ha avvolto il mezzo meccanico, danneggiandolo.

Non ci sono stati feriti ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, insieme ai tecnici Ireti, sono risaliti alla falla e hanno usato litri e litri di acqua per raffreddare l’impianto. L’intervento è tuttora in corso.

La situazione è attualmente sotto controllo, dicono dai pompieri, ma a causa della perdita la strada, via Delle Casette, nei pressi dell’incrocio tra via Isonzo e via Bainsizza, è stata chiusa al traffico.

La fiammata da un lato ha messo in apprensione i residenti ma in realtà ha evitato che il metano si propagasse maggiormente nell’ambiente rendendo più difficile la messa in sicurezza.