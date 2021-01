Genova. Doppio intervento delle safety car di polizia stradale e Autostrade per l’Italia questa mattina sulle autostrade genovesi, attivate per consentire l’intervento di rimozione di alcuni oggetti potenzialmente pericolosi.

Per quanto riguarda la A26 si è intervenuto per rimuovere alcune stalattiti di ghiaccio formatesi all’interno di alcune gallerie in prossimità del valico appenninico: i candelotti, formatisi nella notte a causa delle rigide temperature invernali che hanno ghiacciato le infiltrazioni presenti in alcune gallerie, sarebbero potuti essere pericolosi per i mezzi in transito in caso di distacco.

Intervento anche in A7, dove però la rimozione ha interessato il corpo di un esemplare di capriolo investito da un mezzo pesante mentre provava ad attraversare la carreggiata. In entrambi i casi si sono verificate code a tratti con conseguenti disagi per la circolazione.