Staglieno, trovato in piena notte alla guida di uno scooter rubato: 20enne nei guai

Genova. I carabinieri del radiomobile hanno notato sfrecciare poco prima delle 2 di notte alla guida di uno scooter in via Tortona a Staglieno.

Il guidatore era un ragazzo 20enne marocchino regolarmente residente a Genova.

In seguito ai controlli eseguiti sul posto, tuttavia, il motociclo che guidava il giovane è risultato rubato il 22 gennaio. Il 20enne, oltre ad essere multato per violazione della normativa anti Covid è stato cos’ anche denunciato per ricettazione.